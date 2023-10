Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein zuvor gestohlenes E-Bike konnte am Dienstag beim Polizeiposten in Rheinau wieder seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Ein bislang Unbekannter soll am Dienstag, den 12.10., im Zeitraum von 19 Uhr bis 20.45 Uhr ein vor einem Modegeschäft in der Baden-Badener Innenstadt, abgeschlossenes E-Bike entwendet haben. Dennoch blieb das motorisierte Zweirad nicht lange im Besitz des mutmaßlichen Diebes. Der Eigentümer des Fahrrads konnte sein Gefährt, an welchem ein Tracker angebracht worden war, noch am selben Abend in Helmlingen auffinden. Von dem eigentlichen Verdächtigen war jedoch keine Spur. Den Unbekannten würde eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls erwarten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-120 zu melden.

/to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell