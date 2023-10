Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Kupferdiebe flüchtig, Zeugen gesucht

Willstätt, Legelshurst (ots)

Am Dienstagvormittag versuchten zwei bisher Unbekannte, in Willstätt, Kupferrohre zu stehlen, rechneten jedoch nicht mit einem Verantwortlichen. Gegen 11 Uhr erreichte das Polizeirevier Kehl die Meldung , dass zwei Männer versucht haben Kupferrohren zu stehlen. Um die Diebe an einer Wegfahrt zu hindern, nutzte der Verantwortliche seinen Lkw und versperrte somit ihren Fluchtweg. Das kriminelle Duo, fuhr daraufhin mit ihrem BMW mit französischem Kennzeichen in Richtung eines angrenzenden Abhangs und blieben stecken. Um sich einer drohenden Festnahme durch die bereits alarmierten Beamten der Polizei zu entziehen, verließen die beiden Komplizen ihr Auto und flüchteten in den nahegelegenen Wald. Das Diebesgut und den Wagen ließen sie zurück. Trotz polizeilicher Fahndungen und unter Einsatz eines Hubschraubers sowie mehrerer Polizeistreifen, konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Die Ermittlungen in Bezug auf die Identität beider Männer laufen. Beschrieben werden die Männer wie folgt: Circa 45 Jahre alt, etwa 1,75m groß, mit schwarzen Haaren und einem Dreitagebart sowie schwarzer Bekleidung. Ein zweiter blonder Mann soll circa 20 Jahre alt, etwa 185cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851/8930 zu melden.

