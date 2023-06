Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Protestaktion auf Nordstraße

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordstraße

14.06.2023, 12.45 Uhr

Zu einer Protestaktion von Personen der Verkehrswendebewegung kam es am Mittwochmittag auf der Nordstraße. Gegen 12.45 Uhr hatten zunächst zwei Personen an einem Betonträger vor der FE Einfahrt zwei Transparente befestigt. Zwei weitere hingen an Seilen befestigt über der Nordstraße in Richtung A 39 und eine Person hing ebenfalls über der Fahrbahn in Richtung Werkseinfahrt. Als zwei weitere Personen sich auf die Zufahrtstraße zum Werksgelände setzten um eine Zufahrt der Lkw zu verhindern, wurden sie kurzerhand von der Polizei von der Fahrbahn getragen. Die Polizei stoppte den Verkehr auf der Nordstraße in Richtung Werksgelände und leitete den Verkehr um die Gefahrenstelle herum. Es bildete sich ein Rückstau bis auf die A 39 in Richtung in Richtung Süden.

Gegen 16.30 Uhr begannen das Höheninterventionsteam der Polizei die Personen von den Seilen über der Fahrbahn zu lösen und mittels einer Hebebühne kontrolliert nach unten zu bringen. Hierbei wurden sie von der Werksfeuerwehr mit technischem Gerät unterstützt. Ebenso die Protestler auf dem Betonpfeiler konnten überzeugt werden ihr Vorhaben zu beenden und wurden durch die Einsatzkräfte auf den Boden gebracht.

Anschließend wurden die Protestler durch die Einsatzkräfte zur Dienststelle zwecks Identitätsfeststellung und ggf weiterer polizeilicher Maßnahmen verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell