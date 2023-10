LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt

Bad Langensalza (ots) - In der Hannoverschen Straße kam es am Sonntag gegen 23.00 Uhr zu einer Streitigkeit, an der nach gegenwärtigen Ermittlungsstand fünf Personen beteiligt waren. Unter den Männern im Alter von 22 bis 35 Jahren wurde ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. Ein 31-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Vor Ort nahmen ...

mehr