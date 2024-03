LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag stellte die Polizei in Erfurt Drogen bei einem Mann fest. In der Parkanlage Klein Venedig hatten die Beamten eine Kontrolle mit einem 29-Jährigen durchgeführt. Scheinbar hatte der Mann das noch nicht in Kraft getretene Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verfrüht zu seinen Gunsten ausgelegt. In seinen Sachen wurden fast 50 Gramm Cannabis gefunden. Das wäre selbst nach der ...

mehr