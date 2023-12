Polizei Köln

POL-K: 231207-4-K Fahndung nach mutmaßlichem Vergewaltigungsversuch - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (7. Dezember) soll ein 20 - 30 Jahre alter, circa 1,80 - 1,85 Meter großer und kräftiger Bartträger mit dunklen, schulterlangen und lockigen Haaren versucht haben, eine Kölnerin in Höhenberg zu vergewaltigen. Zum Tatzeitpunkt gegen 1.30 Uhr soll der akzentfreies Deutsch sprechende Verdächtige eine rote Jacke und blaue Jeans getragen haben. Laut Angaben der Geschädigten habe der Mann sie vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Erlanger Straße gewürgt und sie durch das Treppenhaus in den Keller gedrängt. Seinem Versuch, sie dort zu vergewaltigen, habe sie sich letztlich entziehen können. Der Mann sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 12 bittet Zeugen dringend um Hinweise zu dem beschriebenen Verdächtigen unter Tel.-Nr. 0221-229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell