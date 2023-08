POL-HAM: Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 09. August, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 10. August, 07.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Kirche am Liebfrauenweg. Der oder die Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln - scheiterten jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an ...

