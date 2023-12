Polizei Köln

POL-K: 231207-2-K Mutmaßlicher Dealer dank Videobeobachtung festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Dank polizeilicher Videobeobachtung hat ein Streifenteam der Innenstadtwache einen mutmaßlicher Drogendealer (26) in der Nacht zu Donnerstag (7. Dezember) festgenommen. Die Polizisten stellten über 250 g Amphetamin, knapp 20 g Marihuana, etwa 100 Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Kokain sicher. Der aus Guinea stammende Mann, der nach derzeitigem Stand keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 23.10 Uhr hatte ein Mitarbeiter der Videoleitstelle den 26-Jährigen am Breslauer Platz bei einem mutmaßlichem Drogendeal beobachtet und ein Streifenteam entsandt. Er lotse die Einsatzkräfte zu dem Mann, der sich in Richtung Domvorplatz bewegte. Als die Beamten den 26-Jährigen kontrollierten und zur Herausgabe seines Rucksacks aufforderten, flüchtete der in Richtung Roncalliplatz. Weitere Streifteams stellten den Flüchtenden in der Nähe und brachten ihn zur Wache. Neben den im Rucksack gefundenen Drogen stellten die Beamten ein Messer, ein Mobiltelefon und knapp 300 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. (cw/kk)

