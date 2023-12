POL-K: 231206-5-K Zeugensuche nach einem mutmaßlichen Überfall in Köln-Roggendorf

Köln (ots) - Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin ist am späten Dienstagabend (5. Dezember) bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand war die 59-jährige Kölnerin gegen 22 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Kaesenstraße in Richtung Lothringer Straße unterwegs, als eine 30-Jährige Joggerin zwischen ...

