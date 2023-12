Polizei Köln

POL-K: 231206-3-K Überfall auf Kölnerin in Lindenthal - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (6. Dezember) gegen 5.40 Uhr soll ein 20 - 30 Jahre alter, circa 1,75 - 1,80 Meter großer Mann mit dunkler Winterjacke und roter Kapuzenjacke eine Kölnerin an der Lindenburger Allee/Arno-Holz-Straße in Lindenthal angegriffen und verletzt haben. Laut Angaben der Geschädigten war sie zu Fuß unterwegs gewesen, als der Unbekannte "mit kurzen dunklen Haaren" sie von hinten gewürgt, mit einer Pistole bedroht und aufgefordert habe, mitzukommen. Bei dem folgenden Gerangel seien beide zu Boden gestürzt, woraufhin der Verdächtige sie mit der Schusswaffe auf den Kopf geschlagen habe. Die Verletzte löste sich aus der Umklammerung und flüchtete. Im Rettungswagen wurde sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. Das Kriminalkommissariat 12 bittet Zeugen dringend um Angaben zu dem beschriebenen Verdächtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und der Tatmotivation des Angreifers dauern an. (cg/kk)

