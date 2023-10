LPI-J: Gleich in 2 Autos eingebrochen

Apolda (ots) - Am Montag, den 16.10.2023 um 06:50 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße, in Apolda eine Haustür aufgehebelt. Ein Unbekannter entwendete aus dem, im Flur befindlichen Rucksack, die Geldbörse samt Bargeld und diverse Dokumente. Als die 40-jährige Mieterin nach Hause kam und den Dieb überraschte, flüchtete dieser in Richtung Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr