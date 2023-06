Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230601 - 0643 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 34-Jähriger erleidet Schnittverletzungen

Frankfurt (ots)

(fue) Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen kam es am Donnerstag, den 01. Juni 2023, gegen 01.25 Uhr, zu einer Auseinandersetzung unter etwa 10 Personen in der Elbestraße, in Höhe der Hausnummer 31.

Zeugen verständigten die Polizei, die vor Ort noch zwei Geschädigte, 29 und 34 Jahre alt, feststellen konnte. Bei der Schlägerei wurden offensichtlich Schläge und Tritte ausgeteilt. Der 34-Jährige wies zudem mehrere leichte Schnittverletzungen im Oberkörperbereich auf. Diese wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Polizei gelang es später, den Tatverdächtigen, einen 40-Jährigen, in der Düsseldorfer Straße festzunehmen. Eine Waffe konnte bei ihm nicht mehr aufgefunden werden.

Bislang ist auch unklar, aus welchem Grund diese Auseinandersetzung stattfand. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

