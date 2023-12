Polizei Köln

POL-K: 231205-3-K Gestohlener BMW geortet - Festnahme

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Montagnachmittag (4. Dezember) zwei mutmaßliche Autodiebe (35, 38) in der Etzelstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Einen als gestohlen gemeldeten BMW sowie einen von den Verdächtigen genutzten Mercedes stellten die Beamten sicher. Nach derzeitigem Stand hatte eine 48-jährige Kölnerin am Montagmorgen gegen 7 Uhr den Diebstahl ihres in der Merziger Straße in Köln-Ostheim geparkten BMW festgestellt. Zivilpolizisten fanden das entwendete Auto nach einer Ortung nur wenige Stunden später in der Etzelstraße in Köln-Weidenpesch. Als die beiden Verdächtigen gegen 12.30 Uhr in einem Mercedes dort ankamen und der 38-Jährige sich an das Steuer des BMW setzte, klickten die Handschellen. Wie die Festgenommenen in den Besitz des auf einen 40-jährigen Mann zugelassenen Mercedes gelangt sind, steht derzeit nicht fest. Die beiden Verdächtigen sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/cs)

