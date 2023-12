POL-K: 231205-1-K Senior (86) erkennt Betrug in letzter Sekunde - Warnung vor falschen Polizisten

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen (26) haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag (3.Dezember) am Ebertplatz drei mutmaßliche Autodiebe (45, 50, 41) noch in Tatortnähe festgenommen. Ein Haftrichter schickte die aus Montenegro, Italien und dem Kosovo stammenden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, in Haft. Der 26-Jährige hatte die drei ...

mehr