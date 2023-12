POL-K: 231202-1-K/BAB Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf BAB 555 in Höhe Wesseling gestorben - Zeugensuche

Köln (ots) - In der Nacht auf Freitag (1. Dezember) ist in einer Kölner Klinik eine 87 Jahre alte Frau ihren Verletzungen erlegen, die sie bei einem Alleinunfall am Mittwoch (22. November) in einem Parkhaus in Rodenkirchen erlitten hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die 87-Jährige am Steuer eines Toyota infolge eines Fahrfehlers die Einfahrtschranke eines ...

