Polizei Köln

POL-K: 231201-3-K Frau am Reichenspergerplatz ausgeraubt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am frühen Donnerstagmorgen (30.November) vor einem Kiosk am Reichenspergerplatz eine 52 Jahre alte Frau zu Boden gestoßen und ihre Handtasche geraubt haben sollen. Rettungskräfte brachten die Überfallene mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.

Aus einer Gruppe heraus, so die ersten Zeugenaussagen, stieß einer der Gesuchten die 52-Jährige gegen 5.30 Uhr zu Boden, entriss ihr die Handtasche und rannte mit seinen Begleitern zur Haltestelle Reichenspergerplatz. Als die Frau die Gruppe verfolgte, schlug der mutmaßliche Räuber mit einem Schlüsselbund auf sie ein.

Nach einer kurzen Rangelei mit zwei der Jugendlichen in der Zwischenebene der U-Bahn, flüchteten diese mit dem Portmonee und dem Tablet-PC der Kölnerin.

Beide sollen zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein. Der erste Angreifer soll blonde Haare gehabt haben, der andere soll eine sportliche Statur gehabt haben und etwa 1,90 m groß gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Videoaufnahmen und Zeugenaussagen aus. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell