POL-K: 231130-3-K Tatverdächtiger nach Angriff mit Bierglas gestellt - Haftrichter

In der Nacht zu Donnerstag (30. November) ist ein 29 Jahre alter Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Zülpicher Straße schwer verletzt worden. Polizisten stellten den mutmaßlichen Angreifer (28) noch in Tatortnähe. Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand soll der Verdächtige gegen 0.30 Uhr mit dem 29-Jährigen in einer Bar in Streit geraten sein und ihn ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen haben. Zeugen des Vorfalls riefen die Polizei, die den flüchtenden Tatverdächtigen noch auf der Zülpicher Straße festnahm.

Der aus Marokko stammende Verdächtige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Der schickte den Verdächtigen in Haft. (cw/iv).

