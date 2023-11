Polizei Köln

POL-K: 231129-4-K Stellungnahme der Polizei Köln zur aktuellen Sicherheitslage

Köln (ots)

Nach dem Erlass eines Haftbefehls gegen einen Jugendlichen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis wegen des Verdachts der Planung und Vorbereitung eines terroristisch motivierten Anschlags im Zuständigkeitsbereich der Polizei Köln nimmt der Leiter der Direktion Kriminalität bei der Polizei Köln Michael Esser Stellung zur Sicherheit auf Weihnachtsmärkten und an jüdischen Einrichtungen. "Wir haben die Ermittlungen im vorliegenden Fall in Köln geführt und den Jugendlichen aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse festgenommen. Aktuell ergeben sich aus dem Verfahren keine Hinweise, die für eine Neubewertung der aktuellen Sicherheitslage sprechen. Wir sind sehr wachsam, stehen im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden in Land und Bund und tun alles, um die Bevölkerung zu schützen. Der aktuelle Fall zeigt, dass das Frühwarnsystem erneut funktioniert hat. Der hohe Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität." (de)

