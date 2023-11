Polizei Köln

POL-K: 231129-1-K/EU Raub auf Juwelier im Jahr 2018 - Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse in Köln und im Kreis Euskirchen vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Kölner Polizisten haben unter Beteiligung von Spezialeinheiten und Bereitschaftspolizei am frühen Mittwochmorgen (29. November) in den Stadtteilen Köln-Kalk, Höhenhaus und im Kreis Euskirchen drei Wohnungen durchsucht und zwei Männer (38, 44) festgenommen. Das Amtsgericht Köln hatte gegen sie Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Die Beamten stellten mehrere Handys sicher.

Die Festgenommenen sollen im Februar 2018 gemeinsam mit mindestens einem weiteren Tatverdächtigen einen Juwelierbesitzer (damals 46) und seine Ehefrau (damals 41) an dessen Wohnort in Rösrath-Stümpen überfallen haben. Das Landgericht Köln verurteilte bereits am vergangenen Freitag einen 31-Jährigen wegen des Überfalls.

Zeugenangaben und intensive Ermittlungen hatten die Ermittler auf die Spur der Männer gebracht, die sich nun ebenfalls in einem eigenen Verfahren für den Überfall auf das Juwelierehepaar verantworten müssen. (sw/kk)

Damalige Pressemitteilung der Polizei Köln vom 04. März 2018:

180204-1-K/RBK Maskierte überfallen Juwelierbesitzer und geben Schuss ab

Am Samstagmorgen (3. Februar) haben drei maskierte Männer einen Juwelierbesitzer (46) und seine Ehefrau (41) in Rösrath-Stümpen überfallen. Sie flüchteten in einem gestohlenen Auto. Der 46-Jährige verfolgte die Räuber bis nach Köln Humboldt-Gremberg. Von dort flüchteten die Räuber zu Fuß. Während der Fahrt nach Köln hatten die Räuber mindestens einmal auf das Auto des Juweliers geschossen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ das Ehepaar mit einer Tasche gegen 9 Uhr ihr Haus. Sofort griffen die Unbekannten das Ehepaar an und entrissen die Tasche mit Schmuck. Die drei Unbekannten stiegen in einen VW Touran und flüchteten. Der Juwelier verfolgte in seinem Auto die Räuber bis in die Rolshover Straße in Köln. Von dort flüchteten die Unbekannten zu Fuß und ließen ihr Fluchtfahrzeug sowie die Tasche zurück.

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. (bk)

