POL-K: 231128-1-K/OBK Schwerverletzter auf offener Straße in Radevormwald zusammengebrochen - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln:

Nach einem mutmaßlichen Angriff am Montagabend (27. November) auf einen 46-Jährigen in Radevormwald suchen Ermittler einer Mordkommission dringend nach Zeugen. Der Mann hatte selbst gegen 23.10 Uhr per Notruf Rettungskräfte alarmiert und war anschließend zusammengebrochen. Nach ersten Erkenntnissen soll er im Stadtteil Bergerhof auf der Elberfelder Straße mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden sein.

Kriminalpolizisten sicherten in der Nacht vor Ort Spuren und stellten das abgestellte Auto des Verletzten sicher. Die Hintergründe sind derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln zu melden. (ph/iv)

