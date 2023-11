Polizei Köln

POL-K: 231127-1-K/LEV Mehrere Unfälle mit Fußgängern - fünf Schwerverletzte

Köln (ots)

Bei mehreren Verkehrsunfällen mit beteiligten Fußgängern in Köln und Leverkusen sind zwischen Freitag (24. November) und Montagmorgen (27.November) elf Menschen verletzt worden. Rettungskräfte lieferten fünf von ihnen mit teils schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser ein.

Die schweren Unfälle im Detail:

25. November, 12:30 Uhr, Scharnhorststraße/Kalkstraße in Leverkusen-Manfort

Beim Abbiegen von der Kalkstraße auf die Scharnhorstraße erfasste ein Mitsubishi (Fahrer: 19) eine 30-jährige Frau, als diese Zeugenaussagen zufolge bei "Grün" eine Fußgängerfurt überquerte. Durch den Aufprall zog sich die Leverkusenerin mehrere Knochenbrüche zu.

25. November, 18.35 Uhr, Zündorfer Straße in Köln-Urbach

Bei dem Zusammenstoß mit einem Ford Kuga (Autofahrer: 43) erlitt eine fünf Jahre alte Kölnerin mehrere Schürfwunden sowie eine Platzwunde. Ersten Erkenntnissen war das Kind zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Zündorfer Straße gelaufen, wo es der in Richtung Frankfurter Straße fahrende SUV frontal erfasste.

25. November, 19:35 Uhr, Manforter Straße in Leverkusen-Wiesdorf Ein Autofahrer (27) erfasste mit seinem Opel Astra einen mutmaßlich betrunkenen Fußgänger (37). Laut Zeugen war der stark torkelnde Mann unvermittelt auf die Fahrbahn der Manforter Straße getreten. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 2,8 Promille.

26. November, 18:55 Uhr, Volkhovener Weg/Stallagsweg in Köln-Volkhoven/Weiler

Nach der Kollision mit einem Ford Fiesta (Fahrer: 44) ist am Samstagabend ein 69 Jahre alter Fußgänger mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die Unfallspuren. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Autofahrer mit seinem Wagen bei "Rot" in die Kreuzung gefahren sein. Dort erfasste er auf dem Fußgängerüberweg den Senior, der in Höhe einer Gaststätte den Stallagsweg überquerte.

27. November, 07:30 Uhr, Am Bahnhof in Köln-Wahn

Auf dem Fußgängerüberweg erfasste ein BMW (Fahrerin: 39) einen 14 Jahre alten Kölner auf seinem Weg zur Schule. Der Jugendliche stürzte durch die Kollision auf den Asphalt und erlitt eine schwere Kopfverletzung. (al/kk)

