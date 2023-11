Polizei Köln

POL-K: 231124-5-K Kiosk-Räuber schießt vermutlich mit Schreckschusswaffe - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Überfall auf ein Büdchen in Köln-Dellbrück am Donnerstag (23. November) soll ein circa 1,80 - 1,90 Meter großer, stämmiger und blonder Räuber mit Dreitagebart mindestens einen Schuss aus einer mutmaßlichen PTB-Pistole abgegeben haben. Der bei einem nachfolgenden Gerangel leicht verletzte Kassierer (52) wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Kripo Köln sucht Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr soll der circa 25 - 35-jährige, eine schwarze Daunenjacke, helle Jogginghose und helle Schuhe tragende Angreifer den Kiosk an der Dellbrücker Hauptstraße betreten und den Angestellten zunächst mit einer Pistole bedroht haben. Der Aufforderung, den Kasseninhalt auszuhändigen, kam der Angestellte jedoch nicht nach. Der Räuber flüchtete anschließend mit mehreren erbeuteten E-Zigaretten in Richtung Bahnhof Dellbrück. Um Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell