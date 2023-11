Polizei Köln

POL-K: 231128-2-K Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Köln-Heimersdorf

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (26. November) in Köln-Heimersdorf sucht die Polizei Köln Zeugen des Unfalls. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Ford-Fahrer (44) gegen 19 Uhr den Volkhovener Weg in Richtung Militärringstraße befahren haben. In Höhe der Kreuzung Volkhovener Weg /Stallagsweg soll er aus bislang ungeklärten Gründen einen querenden Fußgänger (69) auf dem Fußgängerüberweg erfasst und dabei schwer verletzt haben. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise auf die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls geben können und nimmt diese unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell