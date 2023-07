POL-OH: Anschlussstelle Niederaula nach Verkehrsunfall wieder freigegeben

Vogelsbergkreis (ots) - Am 10.07.2023, gegen 12:50 Uhr wurde ein 47-jähriger Kradfahrer, der an der Kreuzung Otto-Zinßer-Straße / Bahnhofstraße, nach links in Richtung Hutzdorf abbiegen wollte, von einem Lkw von hinten erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen. Der 69-jährige Lkw-Fahrer fuhr zuvor hinter dem Krad und wollte in dieselbe Richtung abbiegen. Nach anfänglichen Wiederbelebungsversuchen, durch vor Ort ...

mehr