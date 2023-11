Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Vermeintliches Ansprechen von Minderjährigen

Heidekreis (ots)

14.11. / Vermeintliches Ansprechen von Minderjährigen

Heidekreis: Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 08.11.2023 zum vermeintlichen Ansprechen von Minderjährigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5644553) an verschiedenen Örtlichkeiten im Heidekreis kann mitgeteilt werden, dass alle gemeldeten Vorfälle (u.a. mit einem weißen Transporter, einem roten Pkw, einem dunklen Pkw usw.) durch die Polizeiinspektion Heidekreis akribisch überprüft wurden und verifiziert werden konnten. In keinem der bekanntgewordenen Fälle lag eine objektive Gefahrensituation für die angesprochenen Minderjährigen vor. Strafrechtlich relevante Tathandlungen wurden ebenfalls nicht festgestellt. Durch das Veröffentlichen und Teilen von ungesicherten Informationen in den sozialen Medien entstand in den letzten Tagen eine hohe Dynamik, die Eltern und insbesondere Kinder nachvollziehbar verunsichert hat.

