POL-K: 231206-1-K Autoknacker flüchtet auf gestohlenem Damenfahrrad - Festnahme in der Südstadt

Köln (ots) - Zivilfahnder haben am Montagnachmittag (4. Dezember) zwei mutmaßliche Autodiebe (35, 38) in der Etzelstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Einen als gestohlen gemeldeten BMW sowie einen von den Verdächtigen genutzten Mercedes stellten die Beamten sicher. Nach derzeitigem Stand hatte eine 48-jährige Kölnerin am Montagmorgen gegen 7 Uhr den Diebstahl ihres in der Merziger Straße in Köln-Ostheim ...

