POL-UL: (GP) Drackenstein/A8 - Im Rausch in die Planke

Am Montag zog die Polizei einen betrunkenen Klein-Lkw-Fahrer nach einem Unfall bei Drackenstein aus dem Verkehr.

Gegen 12.20 Uhr war ein Iveco Klein-Lkw auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Drackenstein (km 153) kam der 42-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanken und in eine Mauer. Zeugen hatten bereits zuvor die gefährliche Fahrt beobachtet und die Polizei verständigt. Denn der Fahrer war zuvor mit deutlichen Schlangenlinien aufgefallen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol bei dem 42-jährigen Lkw-Fahrer. Dass er nicht mehr fahrtauglich war, bestätigte ein Alkomattest. Zur genauen Ermittlung des Alkoholgehaltes musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Fest stand, dass er mit über drei Promille unterwegs war. Da der aus dem Ausland stammende Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Da der 42-Jährige nicht angegurtet war, zog er sich bei dem Aufprall in die Schutzplanken leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. An dem Iveco ist ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Der 3,5 Tonner musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Leitplanken schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Die Feuerwehr Wiesensteig war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Sie streuten auslaufenden Dieselkraftstoff ab. Auch die Autobahnmeisterei Dornstadt war mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften vor Ort zur Sicherung der Unfallstelle.

