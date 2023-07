POL-PPRP: Brand im Nordring

Ludwigshafen (ots) - Zeugen beobachteten am Sonntag (30.07.2023, gegen 16:20 Uhr) einen 58-jährigen Fahrradfahrer, wie er in Schlangenlinien zunächst über eine rote Ampel in der Oppauer Straße fuhr und dann auf einem Tankstellengelände in der gleichen Straße anhielt um Alkohol zu kaufen. Sie verständigten die Polizei. Diese konnte den Mann noch an der Tankstelle antreffen und kontrollieren. Da der 58-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ihm ein ...

