Am Montag erlitt ein Motorradfahrer bei Schwendi Verletzungen.

Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seiner Yamaha auf der Landstraße 1268 von Hörenhausen in Richtung Orsenhausen. Wohl infolge von Unachtsamkeit und weil er zu schnell war, kam der Biker am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Kraftrad fuhr noch rund 80 Meter auf dem Grünstreifen weiter, ehe es abseits der Straße zum Liegen kam. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den 26-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Klinik. Für die Landung des Hubschraubers musste die Landstraße rund 20 Minuten gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an der Yamaha auf etwa 10.000 Euro.

