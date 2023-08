Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw im Lüner Weg beschädigt - Hinweise ++ Bienenbüttel - Kollision zwischen Pkw und Motorrad ++ Dannenberg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! - Seniorin übergibt Bargeld an der Haustür ++

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 29.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem polizeibekannten 45-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher kam es am 28.08. gegen 13:15 Uhr im Bereich Am Sande. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit, dieser mündete jedoch darin, dass der 45-Jährige einen Jugendlichen mit Bier übergoss und nach einem weiteren schlug. In der Folge wurde er durch die jungen Leute geschubst und fiel auf eine Bierflasche, sodass er sich verletzte. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Lüneburg - Ladendieb trinkt Diebesgut vor Geschäft aus

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 28.08. gegen 19:00 Uhr in einem Supermarkt Vor dem Neuen Tore. Ein 34-Jähriger entwendete ein alkoholisches Getränk, verließ den Markt und trank dies auf dem Parkplatz aus. Bei dem 34-Jährigen konnte ein Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille festgestellt werden. Da dieser kaum noch wegefähig war, verbrachte er den restlichen Abend im polizeilichen Gewahrsam.

Bleckede - Kunststoff-Lichtkuppel beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 25.08. und dem 28.08. gelangten Unbekannte vermutlich über eine Außentreppe auf das Dach einer Schule im Nindorfer Moorweg. Hier beschädigten diese eine Kunststoff-Lichtkuppel, sodass zerbrochene Teile in einen darunter befindlichen Raum fielen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Pkw im Lüner Weg beschädigt - Hinweise

Im Verlauf des 28.08. wurden mindestens zwei Pkw im Lüner Weg durch Unbekannte beschädigt. Ein geparkter Pkw Audi und ein Pkw BMW wurde so erheblich zerkratzt, sodass ein Schaden von mehr als 2000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! - Seniorin übergibt Bargeld an der Haustür - EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! -Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl

Ein falscher Polizeibeamter trieb im Verlauf des 28.08.23 in der Region Dannenberg sein Unwesen. Eine professionelle Tätergruppe hatte eine Seniorin (über 80 Jahre alt) per Telefon kontaktiert und ihr eine "Räuberpistole" vorgegaukelt. Die Frau übergab gutgläubig mehrere tausend Euro Bargeld an einen angeblichen Polizeibeamten, der damit verschwand.

In den letzten Tagen und Wochen kam es erneut zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" in der Region. In den meisten Fällen "rochen die Angerufenen den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei!

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Lüchow - Vodka geklaut

Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erwartet einen 33-Jährigen aus Lüchow-Dannenberg. Der Mann hatte in den Abendstunden des 28.08.23 eine Flasche Vodka in seinem Rucksack durch die Kassenzone eines Discounters in der Dannenberger Straße "schmuggeln" wollen, wurde dabei jedoch gegen 19:30 Uhr ertappt und festgehalten.

Uelzen

Bienenbüttel - Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Zu einer Kollision eines Pkw mit einem Motorrad kam es in den Morgenstunden des 28.08.23 auf der Bundesstraße 4. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Pkw Peugeot wollte gegen 10:30 Uhr von der Eitzer Straße nach links auf die Bundesstraße 4 in Richtung Melbeck abbiegen und missachtet dabei gegen 10:30 Uhr einen 63 Jahre alten Mann mit seinem Motorrad Yamaha. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

