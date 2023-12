POL-K: 231206-6-K/OBK 46-Jähriger hat sich die Verletzungen selbst zugefügt

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugens (25) haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (6. Dezember) einen mutmaßlichen Einbrecher (42) nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen. Der 42-Jährige steht im Verdacht, in insgesamt drei Geschäfte in Zollstock eingebrochen zu sein. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach derzeitigem Stand hatte der 25-Jährige gegen 1 Uhr beobachtet, wie sich ...

