LPI-EF: Fahrschule mal anders

Zu einer etwas anderen Fahrstunde wurde die Erfurter Polizei am Sonntagnachmittag gerufen. Am Herrenberg hatte sich eine 47-jährige Frau im Autofahren geübt. Ihr selbst ernannter Fahrlehrer saß dabei mit fast 2,3 Promille auf dem Beifahrersitz. Bei ihren Fahrversuchen stieß die Frau auf einem Parkplatz gegen ein Auto. Vor Schreck verwechselte sie allerdings Gas und Bremse und fuhr eine Böschung hinunter. Die Fahrstunde endete mit einem Totalschaden am Auto sowie einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (JN)

