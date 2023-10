Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksame Verkäuferin verhindert Betrug

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitagmittag erhielt eine 67-jährige Dame aus Neuhaus am Rennweg einen Anruf, wobei ihr ein Gewinnversprechen in Höhe von ca. 38.000 Euro eröffnet wurde. Für angebliche Gebühren sollte die Dame jedoch einen hohen dreistelligen Betrag in Form von Gutscheinkarten an den Anrufer übermitteln. Die Dame begab sich also zur nächsten Tankstelle und wollte dort eine Vielzahl an Gutscheinkarten kaufen. Dies bemerkte die aufmerksame Verkäuferin und verweigerte der Dame den Verkauf. Stattdessen klärte sie die Dame über den wahrscheinlichen Betrug auf und verwies sie an die Polizei. Der Dame entstand somit kein finanzieller Schaden.

Die Polizei warnt weiterhin vor diversen Betrugsmaschen, wie beispielsweise dem "Enkeltrick", "Schockanrufen" oder "Gewinnversprechen". Gehen Sie nicht arglos auf Geldforderungen ein und kontaktieren Sie im Zweifelsfall Angehörige oder die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell