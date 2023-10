Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Kaulsdorf (ots)

Am 23.10.2023 ereignete sich gegen 13:50 Uhr in Kaulsdorf im Bereich der Straße Am Sportplatz ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der unbekannte Fahrer eines vermutlich silberfarbenen Kleintransporters kollidierte beim Wenden mit dem Fahrzeug des Geschädigten. In der Folge verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht gerecht zu werden. Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0277209 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell