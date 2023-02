Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 20. Februar 2023

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 203 Mal alarmiert. In 69 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zwei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 187 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Insgesamt vier Mal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 12 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Sechs Einsätze waren durch ausgelöste Brandmeldeanlagen zu verzeichnen.

Baby aus Fahrzeug gerettet

Wann: 20. Februar 2023 10:10 - 10:51 Uhr Wo: Altfrankener Straße / Löbtau

Über das Führungs- und Lagezentrum der Polizei wurde die Feuerwehr zu einer hilflosen Mutter alarmiert. Aus unbekannter Ursache hatte sich ihr Fahrzeug nach dem Aussteigen von selbst verriegelt und ihr Baby, welches sich noch im Fahrzeug befand, eingeschlossen. Auf Grund der Gegebenheiten vor Ort war eine Befreiung des Kindes unverzüglich notwendig. Nachdem erste Versuche, das Fahrzeug schadenfrei zu öffnen fehlschlugen, klebten die Einsatzkräfte eine Scheibe ab, zerstörten diese und gelangten so in das Fahrzeug. Das Kind wurde an die Mutter übergeben und der Einsatz beendet. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

Verkehrsunfall auf der Autobahn

Wann: 20. Februar 2023 14:46 - 16:25 Uhr Wo: BAB 4 Dresden - Erfurt

Noch während des ABC-Einsatzes beim Gasleck in Dresden Cotta wurden zahlreiche Kräfte zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war es auf der Autobahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW VW Polo und einem LKW Scania gekommen. Der PKW stand bei Ankunft der Einsatzkräfte quer vor dem LKW. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde zunächst die Einsatzstelle gesichert, was zu einer temporären Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Erfurt führte. Die Fahrerin (40) des PKW wurde vom Rettungsdienst notärztlich versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, so dass die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Pieschen, der A-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.

Brand mehrerer Mülltonnen

Wann: 21. Februar 2023 01:55 - 02:34 Uhr Wo: Wilhelm-Franke-Straße /Leubnitz-Neuostra

Die Feuerwehr wurde über den Notruf 112 zu einem Brand alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren insgesamt vier Wertstoffsammeltonnen mit einem Fassungsvermögen von je 300 Litern in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, waren nur noch die brennenden Überreste der Behälter erkennbar. Mit einem Strahlrohr und circa 600 Liter Wasser löschten die Kolleginnen und Kollegen die Flammen. Durch die Hitzeentwicklung entstand ein Schaden an einem unmittelbar benachbarten Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell