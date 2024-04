Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jährigen mutmaßlich sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (11.04.2024) im Bereich der Straße Am Kochenhof einen Jugendlichen sexuell belästigt haben. Der 17-Jährige beobachtete gegen 18.20 Uhr den Mann dabei, wie er in einem Gebüsch an seinem Glied manipuliert haben soll. Als er den Tatverdächtigen daraufhin ansprach, soll der Mann mit seinem E-Scooter davongefahren sein. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

