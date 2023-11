Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B6

Lemker Berg mit drei beteiligten Pkw und drei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Marklohe / Lemke (ots)

(opp) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, den 15.11.2023, gegen 10:14 Uhr, auf der Bundesstraße 6, Lemker Berg. Es waren bei dem Verkehrsunfall insgesamt drei Pkw beteiligt, wobei alle drei Fahrzeugführer ihre Schutzengel auf dem Beifahrersitz mit dabeihatten. Sie erlitten nämlich erfreulicherweise nur leichtere Verletzungen. Das Schadensbild der Pkw sowie das mehrere hundert Meter lange Trümmerfeld ließ zunächst andere Befürchtungen aufkommen. Als Unfallhergang konnte festgestellt werden, dass der 31jähriger Führer eines Renault Kangoo die Bundesstraße 6, aus Richtung Nienburg kommend, in Fahrtrichtung Bremen befahren hatte. Eventuell durch die Benutzung seines Smartphones geriet er abgelenkt in den Gegenverkehr und prallte dort zunächst gegen einen Pkw Audi A6 eines 60jährigen und schleuderte anschließend gegen einen dahinterfahrenden Pkw BMW 5er Touring eines 61jährigen. Alle Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und gelten als wirtschaftliche Totalschäden. Nach Erstversorgungen wurden die Unfallbeteiligten durch zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 55.000,00 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 6 wurde für die Dauer von ungefähr zwei Stunden vollgesperrt, wobei der übrige Fahrzeugverkehr örtlich umgeleitet wurde. Im Hinblick auf die nicht ausgeschlossene Nutzung des Smartphones werden weitere Ermittlungen in der Polizeistation Marklohe geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell