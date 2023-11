Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ergebnisse der Verkehrssicherheitswoche in Hoya

Hoya / Nordkreis LK Nienburg (ots)

(opp) Wie in den unterschiedlichen Medien angekündigt, führte der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Hoya vom 06.11. bis 12.11.2023 die Verkehrssicherheitswoche unter dem Motto "Sicher durch die Dunkelheit" in seinem Zuständigkeitsbereich des Nienburger Nordkreises durch. Zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten wurden in den dazugehörenden Samtgemeinden gezielt mobile und stationäre Kontrollen hinsichtlich der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogenbeeinflussung sowie der gefahrenträchtigen Nutzung von Handys am Steuer durchgeführt. Unterstützt wurde der Hoyaer Streifendienst bei seinen Aktionen dabei von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und der Bereitschaftspolizei Hannover sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachdienstes Straßenverkehr des Landkreises Nienburg mit ihrer halbstationären Messstation. Insgesamt wurden durch die Messungen des Landkreises sowie derer der Verfügungseinheit 549 Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. 369 Verstöße befinden sich demnach im Bereich des Verwarngeldes, weitere 180 im Bußgeldbereich. Mit 124 km/h, bei zulässigen 50 km/h, innerhalb geschlossener Ortschaft, durchfuhr ein Pkw die Gandesberger Messtelle des Landkreises und ist trauriger Spitzenreiter sämtlicher Messungen dieser Verkehrssicherheitswoche. Ein mehrmonatiges Fahrverbot, verbunden mit einem schmerzhaften Bußgeld, wird die Folge dieser Verfehlung sein. Bei ihren insgesamt 102 Kontrollen stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vierundsiebzig andere Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, wobei vier Fahrzeugführerinnen und Führern die weitere Benutzung ihrer Fahrzeuge untersagt wurden. Geahndet wurden außerdem neunzehn Handyverstöße bei Autofahrer und Autofahrerinnen sowie ein solcher Verstoß bei einem Fahrradfahrer. Gegen neun Personen wurden Zuwiderhandlungen gegen die Gurtpflicht aufgenommen und bei vier Fahrzeugen wurden TÜV-Verstöße festgestellt. Getreu dem genannten Motto fielen natürlich auch Beleuchtungseinrichtungen in das Visier der Kontrollen. Hier wurden acht Pkw und sieben Fahrräder beanstandet. Besonders positiv ist hervorzuheben, dass bei einer morgendlichen Fahrradkontrolle an der OBS Marklohe nur eine sehr geringe Anzahl von Fahrrädern Mängel aufwiesen. Bei den mobilen Kontrollen, welche teils mit zivilen Funkstreifenwagen durchgeführt wurden, konnte in Hoya ein alkoholisierter Autofahrer gestoppt werden, welcher sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Organisator dieser Verkehrssicherheitswoche, Polizeikommissar Tjark Czernik vom Polizeikommissariat Hoya zieht ein insgesamt positives Fazit. Schon alleine deshalb, weil durch die Kontrollen das Verständnis der Verkehrsteilnehmer für deren eigenen Beitrag zur Verkehrssicherheit gestärkt werden konnte. Auch wenn die Verkehrssicherheitswoche nun beendet ist, möchten die Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats Hoya klarstellen, dass es die Kontrollen in den Bemühungen um die Verkehrssicherheit nicht sind. Sie werden in anderer Weise tagtäglich, auch während den Streifenfahrten, weitergeführt. "Das Bestreben Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden zu verringern sei eines der wichtigen Ziele, die von der Polizei stetig und mit verschiedenen Maßnahmen im Interesse vieler Bürgerinnen und Bürgern verfolgt werde", so der Pressebeauftragte des Polizeikommissariats Hoya, Polizeihauptkommissar Thomas Oppermann.

