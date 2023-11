Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autoreifen in Lemke zerstochen

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Freitagabend, den 10.11.2023, in der Zeit von ca. 19:00 bis 23:30 Uhr, wurde in der Sulinger Straße in Marklohe, Höhe eines dortigen Restaurants, der rechte hintere Reifen eines schwarzen SUV Skoda Kodiaq zerstochen. Der geschätzte Sachschaden durch diese Sachbeschädigung beträgt ca. 200 Euro. Zeugenschaftliche Hinweise werden an die Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 erbeten.

