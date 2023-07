Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bad Godesberger Friseursalon - Unbekannte entwendeten Bargeld - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 22.07.2023, gegen 17:00 Uhr, und dem 25.07.2023, gegen 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft auf der Bürgerstraße in Bad Godesberg ein.

Nach der Spurenlage verschafften sich der/die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines in Kippstellung stehenden Fensters oberhalb der Eingangstüre Zugang in die Räumlichkeiten, die sie augenscheinlich auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Der/die Täter erbeuteten nach dem derzeitigen Sachstand Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und flüchteten schließlich unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell