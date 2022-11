POL-OG: Offenburg - Vandalismus in Kirchen

Sinzheim (ots) - Ein mit Asche gefüllter Plastikbehälter ist am Donnerstagmittag im Heizungsraum eines Anwesens in der Kartunger Straße aus noch unklarer Ursache in Brand geraten und hat hierbei einen weiteren Korb aus Plastik zum Schmelzen gebracht. Durch die Brandentwicklung und Hitze wurden sowohl Elektroleitungen an der Decke des Raumes sowie Wasserleitungen beschädigt. Die Rauchentwicklung des sich kurz nach 12 ...

mehr