POL-NI: Taschendiebstähle

Bückeburg (ots)

In den Bückeburger Supermärkten werden derzeit wieder vermehrt Taschendiebstähle verübt. Seit dem vergangenen Mittwoch hat die Polizei mehrere Strafanzeigen von Geschädigten aufnehmen müssen.

Am 08.11. ist ein 63jähriger Obernkirchener in einem Einkaufsmarkt an der Hannoverschen Straßße in Bückeburg bestohlen worden. Dem Mann ist aus einer Umhängetasche das Portemonnaie mit nahezu allen Ausweiskarten bzw. Bargeld unerkannt entwendet worden.

Einen Tag später traf es eine 87jährige Kundin eines Marktes in der Kreuzbreite gegen 12.30 Uhr. Die Bückeburgerin hatte für einen kurzen Moment ihre Handtasche aus den Augen gelassen, die im Einkaufswagen stand. Daraus ist die Geldbörse, ebenfalls mit Ausweisen und Bargeld, gestohlen worden

Kurz zuvor ist im selben Markt gg. 10..30 Uhr einer 61jährigen Bückeburgerin das Damenportemonnaie aus dem Rucksack gestohlen worden. Die Geschädigte trug den Rucksack, der mit einem Kordelzug geschlossen war, über ihre Schulter und bemerkte den Diebstahl nicht. Wie in den beiden vorgenannten Fällen, fehlten auch hier Bargeld und Ausweiskarten

Am nächsten Tag, wieder im selben Einkaufsmarkt, ist einem 72jährigen Kunden aus Porta Westfalica gg. 10.00 Uhr das Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet worden. Dem Portaner fehlen nun neben der Geldbörse ein dreistelliger Eurobetrag und Ausweiskarten.

Aus dem kurzzeitig unbeaufsichtigten Einkaufswagen stahl ein Unbekannter am Samstag gg. 14.00 Uhr in einem weiteren Markt an der Hannoverschen Straße in Bückeburg ein Portemonnaie aus der Handtasche einer 41jährigen Bückeburgerin. Die Geschädigte hatte in ihrem gestohlenen Portemonnaie einen dreistelligen Geldbetrag und Ausweiskarten.

Kurz danach, gg. 14.15 Uhr, ist in einem nahegelegenen weiteren Markt an der Hannoverschen Straße einem 86jährigen Nienstädter die Geldbörse aus der Jackeninnentasche gestohlen worden. Wie bei allen anderen Delikten zuvor fehlten neben Bargeld auch hier die mitgestohlenen Ausweiskarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell