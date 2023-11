Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Scheiben an Bushaltestellen eingeworfen

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Bereits am Montag, den 06.11.2023, in der Zeit von 19:00 bis 19:38 Uhr, kam es in Marklohe an den Bushaltestellen "Lemke/ Heidberg" sowie "Marklohe/ Abzw. Schleifmühle" also an den Straßen "Bremer Berg" bzw. "Bremer Straße" zu erheblichen Sachbeschädigungen. Demnach wurden bei beiden Unterständen jeweils eine große Verglasung mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstört. Der geschätzte Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1.000,00 Euro. Die Beamten der Markloher Polizeistation ermitteln in diesem Fall in einer erweiterten Form der Sachbeschädigung, nämlich einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zeugenschaftliche Hinweise werden an die Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell