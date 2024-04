Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Mittwochvormittag (10.04.2024) durch einen Vorwand in die gemeinsame Wohnung einer 84-jährige Frau und ihrem 87-jährigen Lebensgefährten und versuchten Wertgegenstände zu stehlen. Die Täter klingelten gegen 10.30 Uhr an der Wohnanschrift des Paares und gaben an die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Während der angeblichen Überprüfung konnte der 87-Jährige einen der Täter beim Verlassen des Schlafzimmers überraschen und stellte ihn zur Rede. Die Unbekannten verließen daraufhin ohne Diebesgut die Wohnung. Die beiden dunkel gekleideten Männer werden auf zirka 30 bis 40 Jahre alt geschätzt und hatten eine kräftige Statur. Der eine Täter wird als zirka 175 Zentimeter und sein Komplize als zirka 185 Zentimeter groß beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Präventionstipps:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden. - Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen. - Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und etwas von Ihnen wollen. - Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie diese brauchen! - Im Notfall immer: 110 - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell