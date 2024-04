Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin mutmaßlich beleidigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll am Dienstag (09.04.2024) in der Urachstraße eine 59 Jahre alte BMW-Fahrerin beleidigt haben. Die 59-Jährige fuhr gegen 15.20 Uhr in der Urachstraße Richtung Haußmannstraße. Vor ihr fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrrad. Am Kreisverkehr musste die 59-Jährige anhalten, dabei soll der Unbekannte auf die Motorhaube geschlagen und die Frau beleidigt haben. Anschließend fuhr er weiter in die Haußmannstraße. Als die Frau den Unbekannten in der Haußmannstraße zur Rede stellen wollte, soll er sie erneut beleidigt haben, bevor er weiterfuhr. Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt, klein und zierlich. Zeugen, insbesondere eine Fahrradfahrerin, die mit einem Fahrradanhänger und einem Kind unterwegs war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

