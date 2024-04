Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung bei der am Sonntagabend (07.04.2024) in der Steinstraße zwei 21 und 23 Jahre alte Männer verletzt worden sind. Passanten meldeten gegen 21.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Pierre-Pflimlin-Platz. Alarmierte Polizeibeamte trafen zunächst keine Personen mehr an. Bei der Fahndung entdeckten die Beamten die beiden leichtverletzten Männer am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz an. Beide gaben an, kurz zuvor aus einer Gruppe heraus angegriffen und getreten worden zu sein. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Einer der Täter soll zirka 20 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er hatte schwarze Haare, eine kräftige Statur und ein Tattoo mittig auf dem rechten Ellbogen. Zur Tatzeit war er schwarz gekleidet und trug eine silberne Kette um den Hals. Ein zweiter soll etwa 175 Zentimeter groß und rund 20 Jahre alt sein. Er hatte ein rot-schwarzes Tattoo auf dem rechten Ellbogen, war schwarz gekleidet und hatte schwarze Haare. Ein dritter soll etwa 30 Jahre alt und zirka 160 bis 165 Zentimeter groß sein. Er hat ein Tattoo in Form einer Zahl auf der linken Wade, eine kräftige Figur und trug weiße Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim

