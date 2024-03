Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Mehrere vor einer Hausfassade gestapelte Paletten gerieten am späten Freitagabend in der Ringstraße in Brand. Die Fassade wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genaue abgeschätzt werden. Verletzt wurde niemand. Da die genaue Ursache des Brandausbruchs noch nicht abschließend geklärt werden konnte, wird derzeit auch geprüft, ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich entzündet wurde. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ya

