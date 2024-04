POL-S: Trickbetrüger erbeutet Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung bei der am Sonntagabend (07.04.2024) in der Steinstraße zwei 21 und 23 Jahre alte Männer verletzt worden sind. Passanten meldeten gegen 21.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Pierre-Pflimlin-Platz. Alarmierte Polizeibeamte trafen zunächst keine Personen mehr an. Bei der Fahndung entdeckten die Beamten die beiden ...

mehr