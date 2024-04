Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparkte Fahrzeuge gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Fünf beteiligte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Mittwochnachmittag (10.04.2024) in der Augsburger Straße. Ein 39 Jahre alter Mercedes-Fahrer war mit seinem Auto gegen 16.40 Uhr in der Augsburger Straße Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 197 kam er aus unbekannten Gründen nach rechts und prallte gegen einen geparkten Audi, der drei weitere geparkte Autos, einen VW, einen Mercedes und einen Mazda aufeinander schob. Der 36 Jahre alte Beifahrer im Mercedes erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es in beiden Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

