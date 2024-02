Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Radfahrerin durch Verkehrsunfall verletzt

Sohren (ots)

Am heutigen Montag, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Michael-Felke-Straße in Sohren zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Insasse eines haltenden Kleintransporters öffnete die Fahrertür und übersah hierbei eine sich von hinten nähernde 64-jährige Fahrradfahrerin. Diese stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt nicht unerhebliche Kopfverletzungen. Sie musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell